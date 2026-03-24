La Balade du Ventre

Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13

La Balade du Ventre

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### ou l’Extraordinaire Voyage en Gastronomie en lectures et chansons par Saturnin et Aglaë Peton

### Par la Cie Alborada

Eté 1901. Afin de fêter les cent ans de l’invention, par Joseph Berchoux, du mot gastronomie , Saturnin Peton, journaliste gastronomique réputé, et sa sœur Aglaë, gourmande invétérée, vous entraînent dans une balade du ventre, de Rabelais à Dickens, en passant par Dumas, Daudet et bien d’autres. Sur le chemin du goût, des mots et de la musique, ils vont célébrer avec vous le bien manger… jusqu’à la mise en pratique avec une dégustation finale !.

Une balade littéraire gastronomique et déambulatoire à savourer et à partager entre amis !

Jauge limitée à 25 personnes

Durée 1h30. A partir de 10 ans.

Tarif : droit d’entrée du musée .

Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : La Balade du Ventre

L’événement La Balade du Ventre Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne