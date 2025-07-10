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Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault

jeudi 6 août 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault

Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos)

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07

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Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos)

L’événement Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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