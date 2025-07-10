Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault

jeudi 6 août 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos)

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07

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Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos)

L’événement Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne