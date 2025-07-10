AGENDA · Châtellerault
Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Lac de la forêt Châtellerault
jeudi 6 août 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos)
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-07
.
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos)
L’événement Atelier chanter bouger (à partir des poésies de Robert Desnos) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026