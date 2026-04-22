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Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault

Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault

Dans la cabane on raconte… La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 5 août 2026.

Lieu : La Cabane du Lac

Adresse : 35 rue Aliénor d'Aquitaine

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Châtellerault

Dans la cabane on raconte…

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:30:00
fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Que va-ton écouter aujourd’hui dans la Cabane du Lac ?
Toujours des histoires pour les enfants à partir de 4 ans qui sont prêts à laisser libre cours à leur imaginaire…   .

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Dans la cabane on raconte…

L’événement Dans la cabane on raconte… Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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