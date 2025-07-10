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Ateliers théâtre sur l’univers du conte avec la Cie Abelanie Lac de la forêt Châtellerault

Ateliers théâtre sur l’univers du conte avec la Cie Abelanie Lac de la forêt Châtellerault

Ateliers théâtre sur l’univers du conte avec la Cie Abelanie Lac de la forêt Châtellerault mardi 11 août 2026.

Lieu
Lac de la forêt
Adresse
Chatellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Ateliers théâtre sur l’univers du conte avec la Cie Abelanie

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14

C’est au tour des enfants de raconter des histoires ! Venez vous réapproprier un conte à l’aide de différentes techniques de théâtre mime, marionnettes, théâtre d’objets !   .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ateliers théâtre sur l’univers du conte avec la Cie Abelanie

L’événement Ateliers théâtre sur l’univers du conte avec la Cie Abelanie Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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