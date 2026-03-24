Laissez-vous guider! Visite du musée Châtellerault
Laissez-vous guider! Visite du musée Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.
Laissez-vous guider! Visite du musée
Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-19 2026-08-26
Laissez-vous guider! Visite du musée
—————————————-
Explorez les 3 espaces du musée Cabarte du Chat Noir, l’Auto-Moto-Vélo et la Manufacture d’Armes, lors d’une visite guidée. Durée 2h .
Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Laissez-vous guider! Visite du musée
L’événement Laissez-vous guider! Visite du musée Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne