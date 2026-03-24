Laissez-vous guider! Visite du musée Châtellerault

Laissez-vous guider! Visite du musée Chatellerault Châtellerault 2026-07-09

Laissez-vous guider! Visite du musée Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Laissez-vous guider! Visite du musée

Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-19 2026-08-26

Laissez-vous guider! Visite du musée
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Explorez les 3 espaces du musée Cabarte du Chat Noir, l’Auto-Moto-Vélo et la Manufacture d’Armes, lors d’une visite guidée. Durée 2h   .

Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Laissez-vous guider! Visite du musée

L’événement Laissez-vous guider! Visite du musée Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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