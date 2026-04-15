Festival manga rétro jeunesse Parc des Exposition du Chillou Châtellerault

Châtellerault

Festival manga rétro jeunesse

Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Venez au 1er festival manga à Châtellerault pour fêter les 40 ans de Dragon Ball et également revivre les années du club Dorothée.

Mais il y en aura aussi pour les plus jeunes avec les voix françaises de Pokémon, Naruto, Fairy Tail et également des youtubeurs.

Au cours du week end également de nombreux concerts Disney, Kpop, Musique de dessin animé et également des chanteurs issus du club dorothée.

De plus hormis les nombreux exposants, découvrez des démonstrations de karaté, concours et défilé Cosplay, concours Kpop…

Venez découvrir cela dès le vendredi 21 aout à partir de 17h et durant tout le week-end. .

Parc des Exposition du Chillou 21 chemin du Chillou – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 81 77 39 labonneepoque86@yahoo.com

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English : Festival manga rétro jeunesse

L’événement Festival manga rétro jeunesse Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne