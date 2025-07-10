Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe Lac de la forêt Châtellerault mardi 18 août 2026.

Châtellerault

Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Vous découvrirez les joies de la manipulation de balles, de massues, de diabolo et de bien d’autres objets, avec un jongleur professionnel, qui finira la séance par un petit spectacle. Tout ça dans une ambiance bon enfant ! .

Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe

L’événement Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne