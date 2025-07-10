Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe Lac de la forêt Châtellerault
Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe Lac de la forêt Châtellerault mardi 18 août 2026.
Châtellerault
Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Vous découvrirez les joies de la manipulation de balles, de massues, de diabolo et de bien d’autres objets, avec un jongleur professionnel, qui finira la séance par un petit spectacle. Tout ça dans une ambiance bon enfant ! .
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe
L’événement Ateliers de jonglerie avec la Cie les Zigomatiks et Mamagabe Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026
- Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 1 juillet 2026