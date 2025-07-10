Tant qu’il y a une lueur Châtellerault
Tant qu’il y a une lueur Châtellerault vendredi 14 août 2026.
Châtellerault
Tant qu’il y a une lueur
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Découvrez La Manu comme jamais avec une visite théâtralisée portée par la Compagnie BODOBODO. .
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Tant qu’il y a une lueur
L’événement Tant qu’il y a une lueur Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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