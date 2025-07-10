Tant qu’il y a une lueur Châtellerault vendredi 14 août 2026.

Châtellerault

Tant qu’il y a une lueur

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Découvrez La Manu comme jamais avec une visite théâtralisée portée par la Compagnie BODOBODO. .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Tant qu’il y a une lueur

L’événement Tant qu’il y a une lueur Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne