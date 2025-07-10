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Tant qu’il y a une lueur Châtellerault

Tant qu’il y a une lueur Châtellerault

Tant qu’il y a une lueur Châtellerault vendredi 14 août 2026.

Adresse
La Manu Tours Vilmouth
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Tant qu’il y a une lueur

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14

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La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tant qu’il y a une lueur

L’événement Tant qu’il y a une lueur Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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