Stage DJing Le 4 Châtellerault
Stage DJing Le 4 Châtellerault jeudi 16 juillet 2026.
Châtellerault
Stage DJing
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17
L’objectif de ce stage est de s’initier aux techniques de mix et de scratch,
comprendre les notions de rythme et de tempo.
Tu vas apprendre à jouer avec tes musiques préférées, à les enchaîner, les scratcher, et construire ta propre playlist!
Stage de deux jours limité à 8 participants. .
Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
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English : Stage DJing
L’événement Stage DJing Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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