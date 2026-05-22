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Stage DJing Le 4 Châtellerault

Stage DJing Le 4 Châtellerault

Stage DJing Le 4 Châtellerault jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Le 4

Adresse : 4 rue Aimé Rasseteau

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Châtellerault

Stage DJing

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17

L’objectif de ce stage est de s’initier aux techniques de mix et de scratch,
comprendre les notions de rythme et de tempo.
Tu vas apprendre à jouer avec tes musiques préférées, à les enchaîner, les scratcher, et construire ta propre playlist!
Stage de deux jours limité à 8 participants.   .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00  le4@grand-chatellerault.fr

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English : Stage DJing

L’événement Stage DJing Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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