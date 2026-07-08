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Bistrot Guinguette à Targé Salle de la Grange Châtellerault

vendredi 21 août 2026 · Salle de la Grange · Châtellerault

Bistrot Guinguette à Targé Salle de la Grange Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de la Grange
Adresse
93 rue Jacques Prévert Targé
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Bistrot Guinguette à Targé

Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert Targé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine, Stûpa**
Stûpa est un groupe rock qui met un point d’honneur à composer en français. Ils usent et abusent de textes ciselés, parfois revendicatifs et engagés, parfois légers et mélancoliques. Le tout sur une palette allant de la ballade en passant par des airs folks jusqu’à un rock très pêchu.
**Côté restauration la petite bretonne vous propose:**
Pour les adultes, à 15€ 1 galette complète + 1 galette campagnarde + 1 crèpe sucrée.
Pour les enfant de 5 à 12 ans, à 8,50€ 1 galette jambon gruyère + 1 crèpe sucrée.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
**Réservations et règlements obligatoires jusqu’au 14 août 2026**
Côté buvette, l’Association d’Animation de Targé sera sur place pour vous proposer de quoi vous rafraîchir.   .

Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert Targé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 03 11  pascalterrasson@yahoo.fr

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English : Bistrot Guinguette à Targé

L’événement Bistrot Guinguette à Targé Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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