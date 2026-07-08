Bistrot Guinguette à Targé Salle de la Grange Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Bistrot Guinguette à Targé

Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert Targé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

**Cette semaine, Stûpa**

Stûpa est un groupe rock qui met un point d’honneur à composer en français. Ils usent et abusent de textes ciselés, parfois revendicatifs et engagés, parfois légers et mélancoliques. Le tout sur une palette allant de la ballade en passant par des airs folks jusqu’à un rock très pêchu.

**Côté restauration la petite bretonne vous propose:**

Pour les adultes, à 15€ 1 galette complète + 1 galette campagnarde + 1 crèpe sucrée.

Pour les enfant de 5 à 12 ans, à 8,50€ 1 galette jambon gruyère + 1 crèpe sucrée.

Gratuit pour les moins de 5 ans.

**Réservations et règlements obligatoires jusqu’au 14 août 2026**

Côté buvette, l’Association d’Animation de Targé sera sur place pour vous proposer de quoi vous rafraîchir. .

Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert Targé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 03 11 pascalterrasson@yahoo.fr

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English : Bistrot Guinguette à Targé

L’événement Bistrot Guinguette à Targé Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne