Second souffle pour les instruments à vent De cuivre et d’Ebène Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Second souffle pour les instruments à vent

De cuivre et d’Ebène 22 route de la Bonalière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Artisan réparateur d’instruments à vent, Stéphane Fazilleau vous accueille à Châtellerault dans son atelier De Cuivre et d’Ébène pour vous faire découvrir un savoir-faire exercé avec passion. Au cours de cette visite, il vous présentera son parcours, les différentes étapes de la réparation et de l’entretien des instruments de musique à vent (cuivres et bois), ainsi que les techniques qui permettent de leur redonner toutes leurs qualités musicales. Venez découvrir les coulisses d’un métier de précision, échanger avec un artisan passionné et assister à une démonstration de son travail au service des musiciens. .

De cuivre et d’Ebène 22 route de la Bonalière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47

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English : Second souffle pour les instruments à vent

L’événement Second souffle pour les instruments à vent Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne