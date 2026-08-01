2046 Loft Cinémas Châtellerault
vendredi 21 août 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
2046
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:15:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d’hôtel, Chow Mo Wan, écrivain en mal d’inspiration, tente de finir un livre de science-fiction situé en 2046. A travers l’écriture, Chow se souvient des femmes qui ont traversé son existence solitaire. Passionnées, cérébrales ou romantiques, elles ont chacune laissé une trace indélébile dans sa mémoire et nourri son imaginaire. L’une d’entre elles revient constamment hanter son souvenir Su Li Zhen, la seule qu’il ait sans doute aimée. Elle occupait une chambre voisine de la sienne la 2046… .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : 2046
L’événement 2046 Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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