Après-midi d’animations Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Après-midi d’animations

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24

Quatre après-midis d’animations se dérouleront lors des vacances d’avril

Mardi 14 avril, 15h-18h, Combat de joute

Vendredi 17 avril, 15h-18h, Parcours Ninja

Mardi 21 avril, 15h-18h, Multi-Jeux

Vendredi 24 avril, 15h-18h, Pirogues .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

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English :

L’événement Après-midi d’animations Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44