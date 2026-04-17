Après-midi d’animations Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
Après-midi d’animations Saint Sébastien Piriac-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
Piriac-sur-Mer
Après-midi d’animations
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24
Quatre après-midis d’animations se dérouleront lors des vacances d’avril
Mardi 14 avril, 15h-18h, Combat de joute
Vendredi 17 avril, 15h-18h, Parcours Ninja
Mardi 21 avril, 15h-18h, Multi-Jeux
Vendredi 24 avril, 15h-18h, Pirogues .
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
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English :
L’événement Après-midi d’animations Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
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