Après-midi dansant du CCAS, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Après-midi dansant du CCAS 18 février – 7 octobre 2027, certains jeudis Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T14:00:00+01:00 – 2027-02-18T17:00:00+01:00

Fin : 2027-10-07T14:00:00+02:00 – 2027-10-07T17:00:00+02:00

Aprés-midi organisée par le CCAS.

Participation de 2 €

Le 18 février, 13 mai et le 7 octobre 2027 à 14h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après-midi dansant du CCAS