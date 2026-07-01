AGENDA · Draguignan
Après-midi dansant du CCAS, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
jeudi 18 février 2027 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Après-midi dansant du CCAS 18 février – 7 octobre 2027, certains jeudis Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-18T14:00:00+01:00 – 2027-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2027-10-07T14:00:00+02:00 – 2027-10-07T17:00:00+02:00
Aprés-midi organisée par le CCAS.
Participation de 2 €
Le 18 février, 13 mai et le 7 octobre 2027 à 14h – Salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Après-midi dansant du CCAS
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