Après-midi dansant
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Organisé par l’UNRPA
Animé par Seb’presta . Buvette, pâtisserie 12 .
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 89 22 16
English :
Organized by UNRPA
L’événement Après-midi dansant Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-02-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE