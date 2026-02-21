Après-midi dansant Saint-Amand-Montrond

Après-midi dansant

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Mercredi 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

2026-04-08

Organisé par l’UNRPA

Animé par Seb’presta . Buvette, pâtisserie 12 .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 89 22 16

Organized by UNRPA

