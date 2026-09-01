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AGENDA · Varennes-sur-Allier

Après-midi dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

dimanche 13 septembre 2026 · Salle Max Favalelli · Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Max Favalelli
Adresse
11 rue de Beaupuy
Ville
03150 Varennes-sur-Allier
Département
Allier
Tarif

Varennes-sur-Allier

Après-midi dansant

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Après-midi dansant avec l’orchestre Maxime d’Errico.
Manifestation organisée par le Club de l’Amitié Génération Mouvement.
Buvette et pâtisseries.
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Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 61 13 26 

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English :

Afternoon dance with the Maxime d’Errico Orchestra.
Event organized by the Club de l’Amitié Génération Mouvement.
Refreshments and pastries.

L’événement Après-midi dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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