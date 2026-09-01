Informations pratiques

Varennes-sur-Allier

Brocante de la Fête Patronale

Place Georges Bourin Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Première brocante de la fête patronale de Varennes sur Allier organisée par le comité des fêtes.

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Place Georges Bourin Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53

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English :

First flea market of the Varennes-sur-Allier Patron Saint’s Festival, organized by the festival committee.

L’événement Brocante de la Fête Patronale Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire