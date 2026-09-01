Brocante de la Fête Patronale Varennes-sur-Allier
dimanche 20 septembre 2026 · Varennes-sur-Allier
Informations pratiques
Varennes-sur-Allier
Brocante de la Fête Patronale
Place Georges Bourin Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Première brocante de la fête patronale de Varennes sur Allier organisée par le comité des fêtes.
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Place Georges Bourin Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53
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English :
First flea market of the Varennes-sur-Allier Patron Saint’s Festival, organized by the festival committee.
L’événement Brocante de la Fête Patronale Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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