Informations pratiques

Varennes-sur-Allier

Les Tablées Varennoises

Avenue Victor Hugo Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Grand pique-nique convivial.

Venez avec votre pique-nique ou réservez votre panier.

Animation musicale avec DJette Mag

Vente de boissons sur place.

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Avenue Victor Hugo Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 45 86

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English :

A big, friendly picnic.

Bring your own picnic or reserve a picnic basket.

Live music with DJette Mag

Drinks available for purchase on site.

L’événement Les Tablées Varennoises Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire