UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varennes-sur-Allier

Les Tablées Varennoises Varennes-sur-Allier

vendredi 11 septembre 2026 · Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
03150 Varennes-sur-Allier
Département
Allier
Tarif

Varennes-sur-Allier

Les Tablées Varennoises

Avenue Victor Hugo Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Grand pique-nique convivial.
Venez avec votre pique-nique ou réservez votre panier.
Animation musicale avec DJette Mag
Vente de boissons sur place.
  .

Avenue Victor Hugo Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 45 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A big, friendly picnic.
Bring your own picnic or reserve a picnic basket.
Live music with DJette Mag
Drinks available for purchase on site.

L’événement Les Tablées Varennoises Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

À voir aussi à Varennes-sur-Allier (Allier)