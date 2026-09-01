Les Tablées Varennoises Varennes-sur-Allier
vendredi 11 septembre 2026 · Varennes-sur-Allier
Informations pratiques
Varennes-sur-Allier
Les Tablées Varennoises
Avenue Victor Hugo Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Grand pique-nique convivial.
Venez avec votre pique-nique ou réservez votre panier.
Animation musicale avec DJette Mag
Vente de boissons sur place.
.
Avenue Victor Hugo Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 45 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A big, friendly picnic.
Bring your own picnic or reserve a picnic basket.
Live music with DJette Mag
Drinks available for purchase on site.
L’événement Les Tablées Varennoises Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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