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AGENDA · Varennes-sur-Allier

Bal de l’amicale des sapeurs pompiers Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier

samedi 19 septembre 2026 · Rue de Beaupuy · Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue de Beaupuy
Adresse
Marché couvert
Ville
03150 Varennes-sur-Allier
Département
Allier
Tarif

Varennes-sur-Allier

Bal de l’amicale des sapeurs pompiers

Rue de Beaupuy Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Soirée moules frites suivie du bal de l’amicale des sapeurs pompiers animé par Monte le Son.
Feu d’artifice au stade de Mauregard à partir de 23h.
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Rue de Beaupuy Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 80 74 81 

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English :

Mussels and fries night, followed by the Firefighters’ Association dance, featuring music by Monte le Son.
Fireworks at Mauregard Stadium starting at 11 p.m.

L’événement Bal de l’amicale des sapeurs pompiers Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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