Bal de l’amicale des sapeurs pompiers Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Varennes-sur-Allier

Bal de l’amicale des sapeurs pompiers

Rue de Beaupuy Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée moules frites suivie du bal de l’amicale des sapeurs pompiers animé par Monte le Son.

Feu d’artifice au stade de Mauregard à partir de 23h.

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Rue de Beaupuy Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 80 74 81

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English :

Mussels and fries night, followed by the Firefighters’ Association dance, featuring music by Monte le Son.

Fireworks at Mauregard Stadium starting at 11 p.m.

L’événement Bal de l’amicale des sapeurs pompiers Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire