De la Comédie Française Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier
vendredi 2 octobre 2026 · Bâtiment 62 · Varennes-sur-Allier
Informations pratiques
Varennes-sur-Allier
De la Comédie Française
Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Film avec Pauline Clément, Laurent Stocker
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Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
A film starring Pauline Clément and Laurent Stocker
L’événement De la Comédie Française Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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