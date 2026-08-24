De la Comédie Française Bâtiment 62 Varennes-sur-Allier

Informations pratiques

Varennes-sur-Allier

De la Comédie Française

Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Film avec Pauline Clément, Laurent Stocker

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Bâtiment 62 1 avenue de la Gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

A film starring Pauline Clément and Laurent Stocker

L’événement De la Comédie Française Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire