Après-midi dansante au pôle associatif Désiré Colombe, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Informations pratiques

Après-midi dansante au pôle associatif Désiré Colombe Mercredi 26 août, 14h30 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

De Piaf à ZAZ et de Berger à Brel en passant par Aznavour, Nougaro, Maurane, Gall… l’univers de la chanson française vibre au son de la voix chaude et élégante de l’ artiste nantaise Karine K.

Dans la cour du Pôle associatif Désiré Colombe, vous pourrez aussi danser sur ces succès inoubliables.

Réservation recommandée.

Toute la journée jusque 18h, un café info sera animé par l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe ; une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livre du Jardin Say.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 50 80 »}]

Le pôle associatif Désiré Colombe vous convie à une après-midi dansante avec la chanteuse Karine K, auteure-interprète, suivie d’un goûter gourmand à partager.

KarineK