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Après-Midi Dégustations de vins Quiberon

Après-Midi Dégustations de vins Quiberon vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 3 Rue de Port Maria

Ville : 56170 Quiberon

Département : Morbihan

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Quiberon

Après-Midi Dégustations de vins

3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09

Après-midi dégustation de vins avec le domaine du Château de La Bastide RougePeyre au restaurant LA VILLA. Venez à la découverte des vignerons et à la rencontre de ceux qui font le vins.

Apprenez en plus sur une appellation peu connu le cabardès   .

3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47 

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English :

L’événement Après-Midi Dégustations de vins Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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