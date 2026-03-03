Soirée Stand-Up La Villa Quiberon

Soirée Stand-Up

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24 22:15:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez découvrir une troupe de 5 artistes pour une soirée avec deux représentations dans notre restaurant. Nous vous proposons une soirée stand-up (réservation fortement conseillée). Nous vous proposerons notre cave de vin, de cocktails, de softs et une carte de restauration adaptée à la soirée. .

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 68 92 33 25

