Soirée Stand-Up La Villa Quiberon
Soirée Stand-Up La Villa Quiberon vendredi 24 avril 2026.
Soirée Stand-Up
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24 22:15:00
Date(s) :
2026-04-24
Venez découvrir une troupe de 5 artistes pour une soirée avec deux représentations dans notre restaurant. Nous vous proposons une soirée stand-up (réservation fortement conseillée). Nous vous proposerons notre cave de vin, de cocktails, de softs et une carte de restauration adaptée à la soirée. .
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 68 92 33 25
