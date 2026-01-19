Teignouse Cup Boulevard des Émigrés Quiberon
Teignouse Cup Boulevard des Émigrés Quiberon vendredi 8 mai 2026.
Teignouse Cup
Boulevard des Émigrés ASN Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-11 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Régate de portée nationale de dériveurs. Skiffs, à Foil et autres dériveurs classiques.
Cette année, finale de l’Open Tour, pour les jeunes en Open Skiff.
Un évènement apprécié + sur l’eau et à terre.
Départ et retour de la Plage du Porigo et parcours dans la Baie de Quiberon .
Boulevard des Émigrés ASN Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54
