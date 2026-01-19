Teignouse Cup Boulevard des Émigrés Quiberon

Teignouse Cup

Boulevard des Émigrés ASN Quiberon Quiberon Morbihan

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-11 17:00:00

2026-05-08

Régate de portée nationale de dériveurs. Skiffs, à Foil et autres dériveurs classiques.

Cette année, finale de l’Open Tour, pour les jeunes en Open Skiff.

Un évènement apprécié + sur l’eau et à terre.

Départ et retour de la Plage du Porigo et parcours dans la Baie de Quiberon .

