LA CLASSIQUE MORBIHAN course cycliste professionnelle

Boulevard René Cassin Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 14:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Course cycliste professionnelle femmes UCI 1.1 2ème Manche de la Coupe de France Professionnelle FDJ.

Au total, 150 compétitrices représentantes environ 25 nationalités.

Évènement d’envergure internationale.

Présentation des équipes et départ officiel de l’épreuve. Horaires à définir selon contraintes légales et TV. .

Boulevard René Cassin Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement LA CLASSIQUE MORBIHAN course cycliste professionnelle Quiberon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon