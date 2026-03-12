CONCERT EST en OUEST rue de l’Eglise Quiberon
CONCERT EST en OUEST rue de l’Eglise Quiberon dimanche 10 mai 2026.
CONCERT EST en OUEST
rue de l’Eglise Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
CONCERT EST en OUEST avec RONAN SYLVESTRE à la Cornemuse et au Low-Whistle, HENRI-PIERRE RUELLO à l’Orgue et SACHA HATALA au chant. Des Montagnes de Slovaquie aux vertes terres d’Irlande, d’Antonin Dvorak aux cantiques bretons, de Charles Gounod à la musique tzigane .
rue de l’Eglise Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20
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L’événement CONCERT EST en OUEST Quiberon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon