CONCERT EST en OUEST rue de l’Eglise Quiberon

CONCERT EST en OUEST

rue de l’Eglise Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

CONCERT EST en OUEST avec RONAN SYLVESTRE à la Cornemuse et au Low-Whistle, HENRI-PIERRE RUELLO à l’Orgue et SACHA HATALA au chant. Des Montagnes de Slovaquie aux vertes terres d’Irlande, d’Antonin Dvorak aux cantiques bretons, de Charles Gounod à la musique tzigane .

rue de l’Eglise Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT EST en OUEST Quiberon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon