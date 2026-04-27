Roule en Coeur 2ème édition Quiberon
Roule en Coeur 2ème édition Quiberon dimanche 24 mai 2026.
Quiberon
Roule en Coeur 2ème édition
Grande Plage Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
2ème édition encore plus folle venez tous déguisés !!!
On marche, on court, on roule en fauteuil ou en patins à roulettes !
Venez nombreux, marcher, courir, rouler en fauteuil ou en patins à roulettes, skateboard, de 11h à 17h, sans compétition, juste pour le plaisir.
Cette journée inclusive et festive sera l’occasion de récolter de l’argent pour le financement d’un robot de marche pour enfants polyhandicapés.
PS: les vélos ne sont pas autorisés ainsi que tout ce qui est électrique excepté le matériel PMR .
Grande Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Roule en Coeur 2ème édition Quiberon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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