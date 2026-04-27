Quiberon

Roule en Coeur 2ème édition

Grande Plage Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

2ème édition encore plus folle venez tous déguisés !!!

On marche, on court, on roule en fauteuil ou en patins à roulettes !

Venez nombreux, marcher, courir, rouler en fauteuil ou en patins à roulettes, skateboard, de 11h à 17h, sans compétition, juste pour le plaisir.

Cette journée inclusive et festive sera l’occasion de récolter de l’argent pour le financement d’un robot de marche pour enfants polyhandicapés.

PS: les vélos ne sont pas autorisés ainsi que tout ce qui est électrique excepté le matériel PMR .

Grande Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Roule en Coeur 2ème édition Quiberon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon