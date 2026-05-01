Théatre Le Kidnapping Rue Jules Ferry Quiberon
Théatre Le Kidnapping Rue Jules Ferry Quiberon vendredi 29 mai 2026.
Quiberon
Théatre Le Kidnapping
Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
La troupe de théâtre de Quiberon en scène vous présente sa nouvelle pièce de théâtre
Le Kidnapping synopsis un majordome fauché tente le coup du siècle en kidnappant sa patronne pour demander une rançon à son mari …
2 représentions choisissez votre soir !
Réservation au 06 81 50 51 58 .
Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 81 50 51 58
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English :
L’événement Théatre Le Kidnapping Quiberon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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