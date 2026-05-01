Théatre Le Kidnapping Rue Jules Ferry Quiberon

Quiberon

Théatre Le Kidnapping

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

La troupe de théâtre de Quiberon en scène vous présente sa nouvelle pièce de théâtre

Le Kidnapping synopsis un majordome fauché tente le coup du siècle en kidnappant sa patronne pour demander une rançon à son mari …

2 représentions choisissez votre soir !

Réservation au 06 81 50 51 58 .

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 81 50 51 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théatre Le Kidnapping Quiberon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon