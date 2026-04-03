Musiques originale de La Grande Europe rue de l’église Quiberon
Musiques originale de La Grande Europe rue de l’église Quiberon mardi 26 mai 2026.
Quiberon
Musiques originale de La Grande Europe
rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 21:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE –
L’ensemble Improvisation a été créé en 2003. Eric BLIN, accordéoniste et compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’orchestre Philharmonique Européen de Paris de 1996 à 2002. Cet ensemble se réunit pour partager la musique sacrée et classique. Il s’ouvre essentiellement aux musiciens de tous horizons, qui souhaitent partager ces chemins de solidarité, de générosité et de bonheur que sont la Foi et le travail ambitieux de la musique. Yanis CHAMBRIER, musicien d’orchestre violoncelliste. L’ensemble improvisation a su gagner le cœur des foules du monde entier (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Finlande etc…). Au programme Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvorak. .
rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20
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English :
L’événement Musiques originale de La Grande Europe Quiberon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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