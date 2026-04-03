Musiques originale de La Grande Europe rue de l’église Quiberon

Quiberon

Musiques originale de La Grande Europe

rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 21:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE –

L’ensemble Improvisation a été créé en 2003. Eric BLIN, accordéoniste et compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’orchestre Philharmonique Européen de Paris de 1996 à 2002. Cet ensemble se réunit pour partager la musique sacrée et classique. Il s’ouvre essentiellement aux musiciens de tous horizons, qui souhaitent partager ces chemins de solidarité, de générosité et de bonheur que sont la Foi et le travail ambitieux de la musique. Yanis CHAMBRIER, musicien d’orchestre violoncelliste. L’ensemble improvisation a su gagner le cœur des foules du monde entier (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Finlande etc…). Au programme Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvorak. .

rue de l’église Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musiques originale de La Grande Europe Quiberon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon