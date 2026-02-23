Championnat Départemental Dériveur Boulevard des Émigrés Quiberon

Championnat Départemental Dériveur

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon Morbihan

Début : 2026-05-23 13:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

2026-05-23

Une des premières compétitions pour les jeunes pratiquants morbihannais sur Optimist ou Open Skiff, encouragés par leurs entraineurs et leurs familles.

Départ de la plage du Porigo, vers 13h30. .

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54

