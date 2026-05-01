Concert Voyage musical en Italie à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon
Concert Voyage musical en Italie à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon dimanche 31 mai 2026.
Quiberon
Concert Voyage musical en Italie à St Clément
Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Voyage musical en Italie
Airs populaires italiens pour violon Cyril Garac et guitare Alberto Vingiano – .
Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 07 35 56 56
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English :
L’événement Concert Voyage musical en Italie à St Clément Quiberon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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