Concert Voyage musical en Italie à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon

Quiberon

Concert Voyage musical en Italie à St Clément

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Voyage musical en Italie

Airs populaires italiens pour violon Cyril Garac et guitare Alberto Vingiano – .

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 07 35 56 56

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English :

L’événement Concert Voyage musical en Italie à St Clément Quiberon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon