Les Insol!tes Quiberon
Les Insol!tes Quiberon lundi 1 juin 2026.
Quiberon
Les Insol!tes
Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 08:00:00
fin : 2026-09-30 23:00:00
Date(s) :
2026-06-01
7ème édition des Insol!tes exposition collective
13 sculptures monumentales à voir sur Quiberon et Saint-Pierre Quiberon.
Elles sont installées sur des lieux publics donc visible à toute heure.
Parcours en cœur de ville, permet la découverte mais fait aussi appel à l’imaginaire. .
Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 45 55 00 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Insol!tes Quiberon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Visite découverte La pointe de Conguel, un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Quiberon 22 avril 2026
- Soirée Stand-Up La Villa Quiberon 25 avril 2026
- Fête du livre de Quiberon Rue Jules Ferry Quiberon 25 avril 2026
- Quiberon Circuit cyclo La boucle de Quiberon Quiberon Morbihan 1 mai 2026
- Quiberon De la côte sauvage au port de pêche Quiberon Morbihan 1 mai 2026