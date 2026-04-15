Quiberon

Les Insol!tes

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 08:00:00

fin : 2026-09-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-01

7ème édition des Insol!tes exposition collective

13 sculptures monumentales à voir sur Quiberon et Saint-Pierre Quiberon.

Elles sont installées sur des lieux publics donc visible à toute heure.

Parcours en cœur de ville, permet la découverte mais fait aussi appel à l’imaginaire. .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 45 55 00 66

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English :

L’événement Les Insol!tes Quiberon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon