Festival Bien-être Mojo Mojo Hotel de plein air Sauvage Quiberon

Quiberon

Festival Bien-être Mojo Mojo

Hotel de plein air Sauvage 8, Rue de la vierge St-Julien Plage Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Durant le mois de juin, prenez une vraie pause avec le festival Mojo Mojo, un événement bien-être unique niché en pleine nature, dans l’établissement Sauvage à Quiberon.

Pendant trois semaines, laissez-vous porter par une programmation exclusive pensée pour vous reconnecter à l’essentiel. Des sessions de yoga de tout genre guidées par des intervenants passionnés, des ateliers créatifs en plein air, et une ambiance relaxante bercée par les pins ici, tout invite à ralentir, à respirer, à se retrouver.

Un programme varié

– cours de yoga, pilates et respiration

– ateliers créatifs (poterie, aquarelle)

– balades découvertes en pleine nature avec nos guides passionnés

Découvrez notre programme ! Inscription par téléphone ou email. .

Hotel de plein air Sauvage 8, Rue de la vierge St-Julien Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 22 52

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English :

L’événement Festival Bien-être Mojo Mojo Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon