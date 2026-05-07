Festival Bien-être Mojo Mojo Hotel de plein air Sauvage Quiberon
Festival Bien-être Mojo Mojo Hotel de plein air Sauvage Quiberon lundi 8 juin 2026.
Quiberon
Festival Bien-être Mojo Mojo
Hotel de plein air Sauvage 8, Rue de la vierge St-Julien Plage Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Durant le mois de juin, prenez une vraie pause avec le festival Mojo Mojo, un événement bien-être unique niché en pleine nature, dans l’établissement Sauvage à Quiberon.
Pendant trois semaines, laissez-vous porter par une programmation exclusive pensée pour vous reconnecter à l’essentiel. Des sessions de yoga de tout genre guidées par des intervenants passionnés, des ateliers créatifs en plein air, et une ambiance relaxante bercée par les pins ici, tout invite à ralentir, à respirer, à se retrouver.
Un programme varié
– cours de yoga, pilates et respiration
– ateliers créatifs (poterie, aquarelle)
– balades découvertes en pleine nature avec nos guides passionnés
Découvrez notre programme ! Inscription par téléphone ou email. .
Hotel de plein air Sauvage 8, Rue de la vierge St-Julien Plage Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 22 52
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English :
L’événement Festival Bien-être Mojo Mojo Quiberon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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