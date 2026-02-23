Soirée musicale Restaurant La Villa Quiberon
Soirée musicale Restaurant La Villa Quiberon mercredi 3 juin 2026.
Soirée musicale
Restaurant La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17
LA VILLA vous propose une soirée musicale style calme et chantant pour accompagner votre dîner à deux pour la Saint-Valentin, seul ou entre amis.
Nous vous accueillons sur notre terrasse couverte ou dans notre salle intérieur de 19h à 21h30 avec notre artiste. .
Restaurant La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47
