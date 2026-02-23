Soirée musicale Restaurant La Villa Quiberon

Soirée musicale

Restaurant La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

LA VILLA vous propose une soirée musicale style calme et chantant pour accompagner votre dîner à deux pour la Saint-Valentin, seul ou entre amis.

Nous vous accueillons sur notre terrasse couverte ou dans notre salle intérieur de 19h à 21h30 avec notre artiste. .

Restaurant La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée musicale Quiberon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon