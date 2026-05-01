Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon Quiberon
Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon Quiberon dimanche 31 mai 2026.
Quiberon
Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon
Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour la Fête des Mères, offrez à votre Maman un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan avec le Brunch du Sofitel Quiberon.
Rendez-vous incontournable à Quiberon, notre Brunch proposes ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…
A vivre ce dimanche 31 Mai, à l’occasion de la Fête des Mères ou à offrir en bon cadeau
Sofitel-quiberon-thalassa.secretbox.fr
BRUNCH DU DIMANCHE
Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon
Tous les dimanches jusqu’au 27 Septembre | 11h30-14h
52 euros
Réservation obligatoire
02 97 50 46 11
H0557-FB@sofitel.com
Thefork.fr
Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa
Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté
à partir de 100€ par personne
Réservation obligatoire 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com
*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures. .
Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00
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English :
L’événement Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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