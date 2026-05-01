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Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon Quiberon

Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon Quiberon dimanche 31 mai 2026.

Ville : 56170 Quiberon

Département : Morbihan

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Quiberon

Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Pour la Fête des Mères, offrez à votre Maman un dimanche gourmand face à la plus belle des vues sur l’Océan avec le Brunch du Sofitel Quiberon.

Rendez-vous incontournable à Quiberon, notre Brunch proposes ses délicieux buffets iodés, plats cuisinés, gourmandises locales, fruits frais, healthy…
A vivre ce dimanche 31 Mai, à l’occasion de la Fête des Mères ou à offrir en bon cadeau
Sofitel-quiberon-thalassa.secretbox.fr

BRUNCH DU DIMANCHE
Restaurant La Presqu’île du Sofitel Quiberon
Tous les dimanches jusqu’au 27 Septembre | 11h30-14h
52 euros

Réservation obligatoire
02 97 50 46 11
H0557-FB@sofitel.com
Thefork.fr

Notre Brunch se décline également en 3 versions Brunch & Spa
Brunch & Découverte marine | Brunch & Thalasso | Brunch & Spa Beauté
à partir de 100€ par personne
Réservation obligatoire 02 97 50 48 29 | H0557-TH12@sofitel.com

*Nos offres Brunch & Spa sont réservées aux personnes majeures.   .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00 

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English :

L’événement Brunch de la Fête des Mères au Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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