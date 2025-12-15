World Triathlon Championship Series 2026 Quiberon

World Triathlon Championship Series 2026

RDV à Quiberon les 20 et 21 juin 2026 pour l’’étape de la série mondiale WTCS , la compétition mondiale de triathlon qualificative pour les Jeux Olympique de Los Angeles 2028 qui rassemble les meilleurs triathlètes du monde ! Au programme 2 jours de course et 120 athlètes professionnels. Un événement inoubliable qui mêle haut niveau (élites, WTCS) et formats accessibles (XS, S, M), ce qui permet aussi bien aux amateurs qu’aux triathlètes confirmés de participer. Le village, des animations et un concert assurent une ambiance conviviale, festive.

Samedi 20 juin 2026 WTCS individuel & Triathlon XS (Individuel & Relais)

COURSES WTCS (élites)

08h Accueil des équipes

10h Départ Course Élite Hommes WTCS

11h15 Podium Hommes

12h Départ Course Élite Femmes WTCS

13h15 Podium Femmes

COURSE OPEN (Triathlon XS et animations)

13h45-14h45 Ouverture du parc

15h Départ distance XS Individuel

16h Podium distance XS individuel

21h Concert

Dimanche 21 juin 2026 Triathlon Open (S & M) + Relais Mixte WTCS

COURSES OPEN

07h30-08h45 Ouverture du parc

09h Départ distance M Individuel

11h15 Podium distance M Individuel

11h45-12h45 Ouverture du parc

13h Départ distance S Individuel

14h30 Podium distance S Individuel

COURSE WTCS qui verra les meilleurs nations s’affronter sur un format dynamique et un parcours magnifique.

15h45-16h45 Ouverture du parc

17h Départ Course Élite Relais Mixte

18h15 Podium Course Élite Relais Mixte

Distances du triathlon

XS = 400 mètres de natation 10 kilomètres de cyclisme 2,5 kilomètres de course à pied.

S = 750 mètres de natation 20 kilomètres de cyclisme 5 kilomètres de course à pied.

M = 1500 mètres de natation 40 kilomètres de cyclisme 10 kilomètres de course à pied.

Un événement porté par portée par Triathlon Évènement, la FFTRI et le club de Quiberon Triathlon. .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

