Brunch Musical Sofitel Quiberon boulevard Louison Bobet Quiberon
Brunch Musical Sofitel Quiberon boulevard Louison Bobet Quiberon dimanche 21 juin 2026.
Quiberon
Brunch Musical Sofitel Quiberon
boulevard Louison Bobet Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour la Fête de la musique, le dimanche 21 Juin, notre Brunch vous accueille en musique avec le groupe Folkwald.
Savourez les délicieux buffets de notre Brunch, au son de ce trio Folk & Blues et face à la plus belle des vues sur l’Océan.
Viennoiseries, pains artisanaux, fromages locaux, poissons fumés, banc d’huîtres de la Baie de Quiberon, desserts fait-maison, fruits et jus de fruits frais, plats chauds de saison, confitures artisanales de la Presqu’île…
Des saveurs au gré des vagues pour un dimanche gourmand en famille ou entre amis.
Ouvert à tous sur réservation
02 97 50 46 11 | H0557-FB@sofitel.com .
boulevard Louison Bobet Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00
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English :
L’événement Brunch Musical Sofitel Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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