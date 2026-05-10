Marché de Port-Haliguen Quiberon
Marché de Port-Haliguen Quiberon mercredi 17 juin 2026.
Quiberon
Marché de Port-Haliguen
Place de Port-Haliguen Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 08:30:00
fin : 2026-07-01 12:30:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16
Marché alimentaire sur la place du vieux port de Port-Haliguen.
Vous y trouverez un large choix de fruits de mer, fromages, charcuteries, fruits et légumes.
Tous les mercredis d’été .
Place de Port-Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00
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English : Marché de Port-Haliguen
L’événement Marché de Port-Haliguen Quiberon a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT 56
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