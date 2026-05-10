Quiberon

Marché de Port-Haliguen

Place de Port-Haliguen Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 08:30:00

fin : 2026-07-01 12:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Marché alimentaire sur la place du vieux port de Port-Haliguen.

Vous y trouverez un large choix de fruits de mer, fromages, charcuteries, fruits et légumes.

Tous les mercredis d’été .

Place de Port-Haliguen Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

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English : Marché de Port-Haliguen

L’événement Marché de Port-Haliguen Quiberon a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT 56