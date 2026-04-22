Live Music Blue Bar Sofitel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon
Live Music Blue Bar Sofitel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon samedi 2 mai 2026.
Quiberon
Live Music Blue Bar Sofitel
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-15 21:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30
Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les samedis de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants musicaux & conviviaux avec nos soirées Live Music.
L’occasion de profiter de notre carte éphémère de cocktails créations, inspirée des grands classiques de la Pâtisserie (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.
Samedi 02/05 Fab, solo guitare-voix
Samedi 09/05 Xavier Dival, piano-voix
Jeudi de l’Ascension 14/05 Damdam, DJ percussionniste
Vendredi 15/05 Harriet duo, jazz & chansons françaises
Samedi 16/05 Frog n’Roll, duo pop-rock
Samedi 23/05 Léa Rico, duo guitare-voix
Samedi 30/05 Folkwald, trio folk-blues
Blue Bar
Tous les jours | 12h30-22h30
Ouvert à tous sans réservation
Soirées musicales tous les samedis 18h30-21h30 .
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00
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English :
L’événement Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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