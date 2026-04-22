Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Live Music Blue Bar Sofitel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Live Music Blue Bar Sofitel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon samedi 2 mai 2026.

Lieu : Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa

Adresse : Boulevard Louison Bobet

Ville : 56170 Quiberon

Département : Morbihan

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Quiberon

Live Music Blue Bar Sofitel

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-15 21:30:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les samedis de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants musicaux & conviviaux avec nos soirées Live Music.

L’occasion de profiter de notre carte éphémère de cocktails créations, inspirée des grands classiques de la Pâtisserie (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.

Samedi 02/05 Fab, solo guitare-voix
Samedi 09/05 Xavier Dival, piano-voix
Jeudi de l’Ascension 14/05 Damdam, DJ percussionniste
Vendredi 15/05 Harriet duo, jazz & chansons françaises
Samedi 16/05 Frog n’Roll, duo pop-rock
Samedi 23/05 Léa Rico, duo guitare-voix
Samedi 30/05 Folkwald, trio folk-blues

Blue Bar
Tous les jours | 12h30-22h30
Ouvert à tous sans réservation
Soirées musicales tous les samedis 18h30-21h30   .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Quiberon (Morbihan)