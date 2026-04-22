Live Music Blue Bar Sofitel Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon

Quiberon

Live Music Blue Bar Sofitel

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:30:00

fin : 2026-05-15 21:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Rendez-vous au Blue Bar du Sofitel Quiberon tous les samedis de 18h30 à 21h30 pour vivre des instants musicaux & conviviaux avec nos soirées Live Music.

L’occasion de profiter de notre carte éphémère de cocktails créations, inspirée des grands classiques de la Pâtisserie (avec et sans alcool) au son des rythmes vibrants de nos artistes locaux préférés, en tête-à-tête avec l’océan.

Samedi 02/05 Fab, solo guitare-voix

Samedi 09/05 Xavier Dival, piano-voix

Jeudi de l’Ascension 14/05 Damdam, DJ percussionniste

Vendredi 15/05 Harriet duo, jazz & chansons françaises

Samedi 16/05 Frog n’Roll, duo pop-rock

Samedi 23/05 Léa Rico, duo guitare-voix

Samedi 30/05 Folkwald, trio folk-blues

Blue Bar

Tous les jours | 12h30-22h30

Ouvert à tous sans réservation

Soirées musicales tous les samedis 18h30-21h30 .

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 20 00

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English :

L’événement Live Music Blue Bar Sofitel Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon