Objectif Plume au Paradis Cinéma Le Paradis Quiberon

Quiberon

Objectif Plume au Paradis

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

L’évènement Objectif Plume accueillera Charlotte Erlih pour une soirée mêlant rencontre littéraire et projection.

La soirée débutera par un temps d’échange avec l’autrice, avant de se poursuivre autour d’une librairie éphémère proposée par La Maison de la Presse.

Elle se prolongera ensuite avec la projection du documentaire Une Française à Kaboul, écrit par Charlotte Erlih et réalisé par Marie-Pierre Camus et Charlotte Erlih.

Un rendez-vous qui invite le public à découvrir le parcours et le regard d’une autrice à travers deux formes d’expression complémentaires la littérature et le cinéma. .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Objectif Plume au Paradis Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon