Quiberon

Fête du livre de Quiberon

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Événement incontournable pour les amoureux des livres, la Fête du Livre de Quiberon vous donne rendez-vous pour deux jours placés sous le signe de la lecture, des rencontres et du partage.

Plus de 40 écrivains seront présents avec au programme une dictée, un atelier manga, une lecture musicale par Gilles Marchand, une présentation de jeux de société, des lectures à voix haute par les enfants des écoles et en nouveauté un stand POKEMON. Avec la participation exceptionnelle des vignerons bretons de l’AVB et nos experts de l’agroécologie dont Alain Canet, Yves Darricau, Konrad Schreiber et Pierre Weill.

Nous vous attendons nombreux ! .

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6156779333

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English :

L’événement Fête du livre de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon