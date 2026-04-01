Quiberon

Spectacle La femme torche

7 Impasse Le Clos du Landier Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Marianne OSWALD, une grande et singulière interprète du XXème siècle.

Chanteuse, actrice, productrice pour la radio et la télévision, éditrice, sa voix rauque et intrigante a marqué son temps. Tombée dans l’oubli, elle eut mille vies et un incroyable destin.

Née en 1901 à Sarreguemines (alors allemande) elle a rencontré Kurt Weill, Bertold Brecht, Erika et Klaus Mann.

Amie et Prévert, Cocteau, Max Jacob, elle fut surnommée la sœur des poètes . Phénomène du Paris des années 30, elle fut admirée de René Char, Albert Camus, Juliette Gréco, Barbara et bien d’autres.

Enfant mal aimée, authentique, touchante, insolente, elle a traversé joies et drames dans ce siècle balayé par la guerre. Elle regarde le monde avec lucidité, sans complaisance. .

7 Impasse Le Clos du Landier Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 15 77 93 33

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L’événement Spectacle La femme torche Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon