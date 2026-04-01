Visite découverte La pointe de Conguel, un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Quiberon
Visite découverte La pointe de Conguel, un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Quiberon mercredi 22 avril 2026.
Quiberon
Visite découverte La pointe de Conguel, un site naturel unique ouvert sur l’océan !
Boulevard du Conguel Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
A l’extrémité de la presqu’île de Quiberon, des dunes remarquables offrent un point de vue paysagé grandiose aux visiteurs la baie de Quiberon, les îles de Houat et Belle-île-en-mer, le Mor Braz et ses îlots.
La biodiversité est essentielle à la qualité du site mousses, lichens et autres plantes protègent le sol. Les oiseaux y trouvent un espace d’alimentation. Une balade pour mieux observer ce paysage unique et la biodiversité qui la compose. .
Boulevard du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite découverte La pointe de Conguel, un site naturel unique ouvert sur l’océan ! Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Spectacle La femme torche Quiberon 18 avril 2026
- Dîner Musical La Villa Quiberon 18 avril 2026
- Soirée Stand-Up La Villa Quiberon 25 avril 2026
- Fête du livre de Quiberon Rue Jules Ferry Quiberon 25 avril 2026
- Quiberon Circuit cyclo La boucle de Quiberon Quiberon Morbihan 1 mai 2026