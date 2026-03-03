Dîner Musical La Villa Quiberon
Dîner Musical La Villa Quiberon samedi 18 avril 2026.
Dîner Musical
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 22:30:00
2026-04-18
Venez profiter d’un dîner musical au restaurant LA VILLA pour le temps d’une soirée. L’artiste Gaëtan FROGER viendra accompagner votre dîner avec un style Pop & Folk. .
La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47
