Dîner Musical La Villa Quiberon

Dîner Musical

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon Morbihan

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

2026-04-18

Venez profiter d’un dîner musical au restaurant LA VILLA pour le temps d’une soirée. L’artiste Gaëtan FROGER viendra accompagner votre dîner avec un style Pop & Folk. .

La Villa 3 Rue de Port Maria Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 88 87 20 47

