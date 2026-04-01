Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française Cinéma Le Paradis Quiberon

Quiberon

Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le cid, par la comédie française 2h31 Tout public

Retransmission en direct au cinéma

Chimène, fille du comte Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de son père au cours d’un duel inévitable avec le comte… Un combat qui bouleverse son histoire d’amour avec Chimène. .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

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English :

L’événement Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon