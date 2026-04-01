Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française Cinéma Le Paradis Quiberon
Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française Cinéma Le Paradis Quiberon dimanche 26 avril 2026.
Quiberon
Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le cid, par la comédie française 2h31 Tout public
Retransmission en direct au cinéma
Chimène, fille du comte Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de son père au cours d’un duel inévitable avec le comte… Un combat qui bouleverse son histoire d’amour avec Chimène. .
Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20
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English :
L’événement Le Cid Retransmission en direct de la Comédie Française Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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