Atelier Cuisine Découverte des plantes sauvages Médiathèque Quiberon
Atelier Cuisine Découverte des plantes sauvages Médiathèque Quiberon samedi 25 avril 2026.
Quiberon
Atelier Cuisine Découverte des plantes sauvages
Médiathèque 16 Rue Michelet Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La médiathèque de Quiberon et l’association Incroyables Chemins propose un atelier cuisine des plantes sauvages.
Cet atelier permettra de découvrir comment cuisiner les plantes sauvages et d’explorer leurs usages en cuisine.
Ouvert sur inscription à la médiathèque ou par téléphone au 02 97 50 44 15.
L’atelier est limité à 10 participants, à partir de 14 ans. .
Médiathèque 16 Rue Michelet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15
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English :
L’événement Atelier Cuisine Découverte des plantes sauvages Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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