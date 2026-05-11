Sengouagnet

APRÈS-MIDI ENFANTS

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Jardin Créagire Après-midi enfants

Après-midi enfants à Sengouagnet.

Au programme

16h Contes, goûter, animations, exposition.

17h30 Spectacle de la Compagnie en filigrane L’arbre d’Émilien .

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Jardin Créagire: Children’s afternoon

L’événement APRÈS-MIDI ENFANTS Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE