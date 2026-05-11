APRÈS-MIDI ENFANTS Sengouagnet
APRÈS-MIDI ENFANTS Sengouagnet dimanche 19 juillet 2026.
Sengouagnet
APRÈS-MIDI ENFANTS
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Jardin Créagire Après-midi enfants
Après-midi enfants à Sengouagnet.
Au programme
16h Contes, goûter, animations, exposition.
17h30 Spectacle de la Compagnie en filigrane L’arbre d’Émilien .
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jardin Créagire: Children’s afternoon
L’événement APRÈS-MIDI ENFANTS Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Sengouagnet (Haute-Garonne)
- Le jardin Créagire est ouvert, Créagire, Sengouagnet 22 mai 2026
- RANDO AQUA LUDIQUE EN FAMILLE Sengouagnet 25 juin 2026
- RANDO AQUA ADOS ET ADULTES Sengouagnet 25 juin 2026
- PERFORMANCE DANSE Sengouagnet 3 juillet 2026
- FENAISON À L’ANCIENNE Sengouagnet 4 juillet 2026