FENAISON À L’ANCIENNE Sengouagnet
FENAISON À L’ANCIENNE Sengouagnet samedi 4 juillet 2026.
Sengouagnet
FENAISON À L’ANCIENNE
ROUTE D’ASPET Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : 70 – 70 – 110 EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28
Vivez une expérience unique au cœur des traditions avec la fenaison à l’ancienne !
Vivez une expérience unique au cœur des traditions avec la fenaison à l’ancienne ! Plongez dans un savoir-faire authentique et redécouvrez les gestes d’autrefois, comme avant la mécanisation. Au programme assemblez votre propre râteau en bois avec lequel vous repartiez, initiez-vous à la fauche à la faux, puis participez au ratissage et à la mise en andains du fouin. 70 .
ROUTE D’ASPET Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
Experience traditional haymaking the old-fashioned way!
L’événement FENAISON À L’ANCIENNE Sengouagnet a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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