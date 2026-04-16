Sengouagnet

FENAISON À L’ANCIENNE

ROUTE D’ASPET Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : 70 – 70 – 110 EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28

Vivez une expérience unique au cœur des traditions avec la fenaison à l’ancienne !

Vivez une expérience unique au cœur des traditions avec la fenaison à l’ancienne ! Plongez dans un savoir-faire authentique et redécouvrez les gestes d’autrefois, comme avant la mécanisation. Au programme assemblez votre propre râteau en bois avec lequel vous repartiez, initiez-vous à la fauche à la faux, puis participez au ratissage et à la mise en andains du fouin. 70 .

ROUTE D’ASPET Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Experience traditional haymaking the old-fashioned way!

L’événement FENAISON À L’ANCIENNE Sengouagnet a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE