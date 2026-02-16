RANDO AQUA ADOS ET ADULTES Sengouagnet
RANDO AQUA ADOS ET ADULTES Sengouagnet jeudi 25 juin 2026.
RANDO AQUA ADOS ET ADULTES
LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-01 2026-08-01 2026-08-31 2026-09-01
Partez à la découverte de la petite Amazonie Pyrénéenne en rando aqua aux côtés de Nathanaël.
Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat
Une balade aquatique en immersion dans une ambiance tropicale se transformant en rando d’exploration d’une nature sauvage et luxuriante dans nos Pyrénées. Pour les ados et les adultes.
A partir de 12 ans. .
LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the little Pyrenean Amazon on an aqua hike with Nathanaël.
Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office
L’événement RANDO AQUA ADOS ET ADULTES Sengouagnet a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE