RANDO AQUA ADOS ET ADULTES

LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-01 2026-08-01 2026-08-31 2026-09-01

Partez à la découverte de la petite Amazonie Pyrénéenne en rando aqua aux côtés de Nathanaël.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat

Une balade aquatique en immersion dans une ambiance tropicale se transformant en rando d’exploration d’une nature sauvage et luxuriante dans nos Pyrénées. Pour les ados et les adultes.

A partir de 12 ans. .

LE RDV EST FIXÉ DEVANT LA VITRINE VA NU PIEDS Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the little Pyrenean Amazon on an aqua hike with Nathanaël.

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office

L’événement RANDO AQUA ADOS ET ADULTES Sengouagnet a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE