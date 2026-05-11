Sengouagnet

ATELIER DE THÉÂTRE IMPRO CLOWN

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Rires, jeu et créativité au Jardin Créagire avec l’atelier impro clown !

Atelier de théâtre impro clown à Sengouagnet.

Déclic et déclac s’ouvre aux spectateurs, sur le thème flâner. Bonne ambiance assurée ! .

JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Laughter, play and creativity at Jardin Créagire with the clown improv workshop!

L’événement ATELIER DE THÉÂTRE IMPRO CLOWN Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE