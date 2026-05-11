ATELIER DE THÉÂTRE IMPRO CLOWN Sengouagnet
ATELIER DE THÉÂTRE IMPRO CLOWN Sengouagnet samedi 13 juin 2026.
Sengouagnet
ATELIER DE THÉÂTRE IMPRO CLOWN
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Rires, jeu et créativité au Jardin Créagire avec l’atelier impro clown !
Atelier de théâtre impro clown à Sengouagnet.
Déclic et déclac s’ouvre aux spectateurs, sur le thème flâner. Bonne ambiance assurée ! .
JARDIN CRÉAGIRE Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Laughter, play and creativity at Jardin Créagire with the clown improv workshop!
L’événement ATELIER DE THÉÂTRE IMPRO CLOWN Sengouagnet a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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